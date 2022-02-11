建造於1950年代陽明山文化大學旁凱旋路一帶的美軍宿舍群，白屋頂磚造建築及內裝配置就像是美國南方城郊住宅的移植，其中保留最大片完整社區的就是現在的「陽明山美國渡假村」。

位在渡假村內的「凱莉餐廳」於1955年興建完成，是這裡最早興建的一棟房舍，木構造瓦片斜屋頂、白色的格子窗與紅磚外牆，在配上圍籬旁豎立的大大美國國旗，不用懷疑，完全就是一秒穿越到美國啦！很多在台美國人也說，來到這裡就會讓他們有回到家的感覺，主人Robin幽默地說，因為沒預算改裝，所以保留著原汁原味的美國住宅。

在電影中的美國小鎮餐廳紅白色卡式座椅這裡也看得到。(圖/行遍天下)

店內就停著哈雷機車，美式作風十足。(圖/行遍天下)

在Robin心中，美式餐廳給人的感覺是歡樂愉快，有音樂、薯條炸雞、可以一直免費續杯的美式咖啡，還有一群好朋友聊天嬉笑著！他規劃凱莉餐廳時保留了中央大大的煙囪與壁爐，設置電影中美國小鎮餐廳最經典的紅白色的卡式座椅，還有哈雷機車、美式曲棍球具與經典的美國鄉村音樂，讓凱莉餐廳充滿輕鬆而愉快的氣氛，這時再來份炸薯條、美式炸雞與漢堡，暫時滿足了大家想飛的美國渴望呢！

老媽炸雞：醬油醃製的炸雞，意外大受美籍客人喜愛。(圖/行遍天下)

主廚手作夏威夷牛肩漢堡：厚實的牛肩肉排一口咬下超Juicy！(圖/行遍天下)

蜂蜜奶油鬆餅：吃起來香甜鬆軟的鬆餅，是美式餐廳不可或缺甜點！ (圖/行遍天下)

店家資訊

凱莉餐廳

地址：台北市士林區凱旋路61巷2弄2號

電話：02-2862-3232

FB：陽明山美國渡假村

時間：週間11:00-17:00、週末10:00-17:30（週四公休）

消費：老媽炸雞268元、主廚手作夏威夷牛肩漢堡268元、蜂蜜奶油鬆餅128元

本文作者:行遍天下

(本文摘自《行遍天下2月號351期》)