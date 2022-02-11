IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)受惠ABF載板需求暢旺及新產能陸續開出，2022年1月合併營收連4月突破百億關卡、「雙升」改寫歷史新高。展望首季營運，美系外資預期將受工作天數較少影響而出現季節性修正，整體表現仍可望持穩高檔水準。

欣興股價去年底觸及247.5元新高後震盪拉回，1月底下探194元，1個月修正幅度達近22％。虎年開紅盤後止跌回升，今（11）日小幅開低後在買盤敲進下翻紅走揚，上漲2.99％至224元，早盤維持逾1.5％漲幅。不過，三大法人本周迄今合計仍賣超2383張。

欣興受惠載板及高密度連結板（HDI）需求暢旺，新產能陸續開出挹注，2021年第四季自結合併營收305.64億元，季增8.6％、年增達35.38％，連3季改寫新高，表現優於市場預期。使全年營收達1045.62億元、年增達18.97％，連4年改寫新高、首度突破千億元關卡。

雖然時序步入產業淡季，BT載板、HDI及PCB等需求轉淡，但欣興受惠ABF載板需求續旺及新產能陸續開出，2022年1月自結合併營收104.77億元，較去年12月102.39億元成長2.32％、較去年同期74.48億元成長達40.66％，連4月站穩百億關卡、改寫歷史新高。

展望2022年首季，日系外資看好欣興首季營收可望僅季減8％、稅後淨利季減11％，修正幅度將優於往年季節性水準。美系外資則調升首季營收預期5％，預期將季減12％、仍年增23％，稅後淨利季減14％、仍年增達53％，每股盈餘估約2.2元。

日系外資認為，欣興營收的季節性波動將降低，鑒於IC載板銷售更強勁、產品組合優化帶動毛利率後市持續轉佳，將欣興2021～2023年的獲利預期分別調升9％、30％、31％，維持「買進」評等，並將目標價自207元調升至270元，潛在上漲空間達25％。

美系外資則持續看好欣興未來3年營運均將強勁成長，預估明年獲利與2020年相比，將分別成長達約4倍，優於先前預期的2.8倍，認為今年以來股價拉回為伺機布局良機，維持「加碼」評等，目標價自240元調升至270元，潛在上漲空間達33％。