縣市首長大選將於年底投票，外界關注藍營會派出何人出征。國民黨高雄市黨部主委許福明受訪表示，國民黨台北市議員羅智強、無黨籍立委高金素梅都有意願投入高雄市長選舉。此消息引發熱議，大批網友對兩人相當看好，更有網友開心直呼「都是王牌耶！」

根據香港媒體《中評社》昨日（10）報導，許福明表示，希望羅智強、高金素梅爭取機會。許進一步表示，羅智強「已經出發」，高金素梅最近應該會來高雄，這些資訊他會讓黨中央掌握並進行評估，並依照日前通過的選舉辦法加以協調、整合，盡快推出最有勝選機會的候選人。

雖然羅智強、高金素梅本人對於是否可能參選高雄市長，都未曾明確表態，許明福也未明確說明，兩人是否曾對藍營內部或他本人透露相關訊息，但這兩位猛將有意參選高雄市長的消息一出，仍引發各界關注。

對此，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「都是王牌耶！」「這人選太棒啦！國民黨有希望了！」「振奮人心」、「有這兩人我就安心了」、「這兩個真真都是強棒」、「選選看不選更沒機會，高雄是應該換人換黨做做看，才能改變風氣與宿命」、「我希望高金素梅選高雄，羅智強選桃園」、「加油，但我比較看好高金」、「國民黨要敢戰與不怯戰的精神，加油」。