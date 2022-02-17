衛福部長陳時中代表民進黨參選台北市長傳聞不斷，前副總統呂秀蓮今表示，質疑陳時中沒有地方執政經驗就參選，「是全民付學費讓你當部長，有了知名度之後再去選？」並呼籲陳如果要選就趕快辭職，不要占用行政資源。呼應日前前總統陳水扁要陳時中，「要辭、要選得快點」。

呂秀蓮說，政治人物參選要有悲憫心，憲法除保障人民生命健康權之外，也保障財產、行動自由權，每項應該合乎比例，而陳時中就是防疫過當、權力過大，且沒有人能挑戰，但「人民的抗議就像在抗議沙皇一樣，政府卻還一直聲稱十年來經濟發展最好」。

呂秀蓮認為，疫情到一定程度時，應由行政院長蘇貞昌承擔，但陳時中卻違法獨攬大權；而疫情指揮中心不是太懶就是太笨，不應該在機場出現幾個確診案例之後，就使全台灣甚麼事都不能做，庶民經濟會垮掉也是因為如此。

呂秀蓮今接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，她批陳時中，認為政府給予陳過大權力，且身為牙醫對傳染病不見得內行，何況疫情影響到民生及國家安全。

談到陳時中可能出戰台北市長，呂秀蓮認為，現在選戰演變成總統提出人選，讓他們先去中央製造知名度，接著再下放去地方選舉，這種作為很不公平；而陳時中沒有地方執政經驗就參選，「是全民付學費讓你當部長，有了知名度之後再去選？這樣在野黨會永遠打不過。」

呂秀蓮說，正常程序應該是參選人在地方有歷練再往中央，但在民進黨執政之下，變成由國王的人馬，先從中央亮相，用盡資源後再到地方去選舉，且政治應該是由下而上，不是由上而下，民進黨現在做法跟過往的國民黨根本一樣。

呂秀蓮再批，當全國聽陳時中指令戴口罩、晚上也不外出社交之時，他自己卻被拍到不戴口罩去唱歌、應酬，應該把防疫工作做好才是；若想挑戰選舉也可以，不過要趕快把疫情指揮權交出來，不要把持全國健康與生命權力，再用媒體曝光率去選舉。

另外，針對外傳陳時中先前要去桃園參選，呂秀蓮說，請大家不要小看桃園人水準，大家不是傻瓜，「市民都跟我抱怨陳時中憑什麼？因為桃園身為航空城，卻常出現疫情，陳時中邊境防疫沒做好，最不能考慮參選的就是桃園市，他憑什麼選桃園市長？」

呂秀蓮表示，既然現在很多中央大官都被安排去選舉，也不要特別苛責陳時中，但請他不要把持國民健康安全、媒體曝光率以及總統加持去選，現在有約850個人因疫苗政策錯誤而去世，這筆帳閻羅王會算的。

呂秀蓮建議，以後法律應針對帶有公職的參選人有所限制，規定必須在期限內辭職，並再度重批執政黨「將中央部會首長當做培養地方縣市長的搖籃，這不是可笑嗎？」