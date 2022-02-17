國民黨高雄市長人選尚未出爐，外界狂點將。無黨籍立委高金素梅、北市議員羅智強都被點名，但2人並未表態。前立委柯志恩日前表示，距離選舉不到10個月，空降人選是否能在短期讓選民認識是第一難關，且最主要的是向來「空降」人選，除了需要考量有沒有選贏選戰，那選不上是否願意深蹲做長期經營，這是空降的人會被在地人質疑的地方。但她也說，相信很多媒體都會非常希望羅智強下去，因為可以炒熱選情，相信羅會提振藍軍士氣。

柯志恩日前在其主持的廣播節目《POP撞新聞》中談到縣市長選舉時，針對台南市部分，她說，謝龍介在地很久，而陳以信長期不在地方，距離選舉不到10個月，是否能在短期讓選民認識是第一難關，且最主要的是 向來「空降」人選除了需要考量有沒有選贏選戰，還要考慮選不上是否願意深蹲做長期經營，這是空降的人會被在地人質疑的地方，且若是屢敗屢戰、長期耕耘，未來選舉也會有人支持，所以空降的人需要非常考量這一點。

柯志恩直言，這也是大家認為高雄地區羅智強是很棒的，相信很多媒體都會非常希望羅下去，因為可以炒熱選情，相信羅會提振藍軍士氣，但現實面，以綠營在高雄的經營，動不動造勢，有時候氣勢會嚇死人，要面對除了勇氣和勇敢，如果第一次挑戰失敗，接下來是否要長期在高雄經營，那一個人來高雄全家也得搬來，都是候選人必須要做思維的。

不僅如此，柯志恩認為，其實我們要幫候選人多考慮一下，大家都期望能讓羅智強到高雄，但到底黨中央能給什麼樣的糧草？國民黨現在選舉都要靠自己，但剛開始下去基本配備都要人幫想辦法，隨著選戰開打才有資源進來，這些不談妥就告訴羅可如何做，這也是不公平的，如同我們說要支持年輕人，但年輕人一出來什麼都沒有，大家能夠多幫忙一點。