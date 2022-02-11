藝人徐乃麟將台北市內湖區的米蘭苑豪宅租給房客楊強蓉，後來卻爆發詐賭糾紛，媒體報導楊強蓉指控徐乃麟為賭場事件的幕後老闆，徐乃麟氣得告楊強蓉誹謗；台北地檢署2020年不起訴楊女，但徐聲請再議，北檢二度偵查後仍認為楊女罪證不足，11日再度不起訴楊女。

被徐乃麟控告的的楊強蓉，曾被徐乃麟密友董子綺指控，涉嫌與作弊槍手在徐乃麟的內湖豪宅詐賭，但檢方查無實證，將楊強蓉不起訴。事後楊女向媒體爆料，反而被徐乃麟提告。徐乃麟認為報導內容都是楊女的不實爆料，因此提告楊女涉嫌加重誹謗。

檢方第一次偵查時，勘驗採訪錄影光碟，發現楊強蓉並沒有具體指述徐乃麟與董子綺共同經營賭場，也沒有表示徐提供鑽錶、名牌包供董典當以支應賭場所需資金，而且徐確實在把總金額4000萬元的支票借給董使用，所以楊指述的徐對董提供資金援助也沒有違反事實，2020年依罪證不足楊不起訴。

徐不服，向台灣高檢署聲請再議，高檢署發回北檢續查，北檢仍認為楊女罪證不足，今二度不起訴楊女。