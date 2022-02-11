砷化鎵廠穩懋(3105)公布2021年第4季及全年財報，其中第4季稅後盈餘為16.9億元，季增13%，單季每股盈餘為4.19元，累計2021年每股盈餘為12.9元；穩懋預估，今年第1季合併營收將較去年第4季下滑low-twenties(約21%到23%)，單季毛利率預計約為mid-thirties(35%)水準。

穩懋今天舉行線上法說會，穩懋2021年第4季合併營收為72.17億元，季增7%，年增5%，為單季歷史新高，營業毛利為29.23億元，季增11%，年增22%，在產能滿載及較優的產品組合影響下，單季合併毛利率為40.5%，季增1.7個百分點，年增5.5個百分點，營業淨利為20.09億元，季增11%，年增21%，營業淨利率27.8%，季增1個百分點，年增3.5個百分點，單季稅後盈餘為16.9億元，季增13%，年增32%，單季每股盈餘為4.19元；累計2021年合併營收為261.82億元，年增2%，創下歷年新高，營業毛利為97.7億元，年減8%，合併毛利率為37.3%，年減4.1個百分點，營業淨利為64.23億元，年減17%，營業淨利率為24.5%，年減6個百分點，稅後盈餘為52.1億元，年減19%，每股盈餘為12.9元。

就產品組合來看，2021年第4季Cellular從2021年第3季約佔45%到50%攀升至50%到55%；Infra由第3季的15%到20%上升至約20%到25%，WiFi約5%到10%，其他由第3季佔比19%下降至16%。

穩懋2021年第4季產能利用率約100%，折舊費用約10.18億元，資本支出約22.56億元；累計2021年平均產能利用率約90%，折舊費用為40.35億元，資本支出約80.81億元。

由於第1季晶圓廠陸續歲修保養及傳統淡季，穩懋預估，今年第1季合併營收將較去年第4季下滑low-twenties(約21%到23%)，單季毛利率預計約為mid-thirties(35%)水準。