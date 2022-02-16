大陸國家統計局今（16日）發布2022年1月PPI上漲9.1％，漲幅比上月回落1.2個百分點，PPI漲幅創近半年低。

大陸國家統計局解讀稱，調查的40個工業行業大類中，價格較去年同期上漲的有36個，比上月減少1個。

主要行業中，價格漲幅回落的有：煤炭開採和洗選業上漲51.3％，回落15.5個百分點；石油和天然氣開採業上漲38.2％，回落7.4個百分點；石油煤炭及其它燃料加工業上漲30.1％，回落6.3個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業上漲19.8％，回落0.2個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業上漲14.7％，回落6.7個百分點。

價格漲幅擴大的有：電力熱力生產和供應業上漲7.7％，擴大2.9個百分點；食品製造業上漲4.6％，擴大0.4個百分點；紡織服裝服飾業上漲1.1％，擴大0.5個百分點。

與前月相較，PPI下降0.2％，降幅收窄1.0個百分點。其中，保供穩價政策有力推進，煤炭、鋼材價格繼續回落，煤炭開採和洗選業價格下降3.5％，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降1.9％。受國際原油價格回升影響，大陸國內石油相關行業價格回暖，石油和天然氣開採業價格由前月下降6.9％轉為上漲2.6％。