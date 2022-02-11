開學第一天，僑泰高中發紅包給學生，校長溫順德與家長會長賴富源（右1）親自到班上祝福每位同學。（僑泰高中提供／黃國峰台中傳真）

「僑泰有禮」紅包裡面包含祈願小卡一張，上方貼上一元硬幣，並印上「重整潔」、「守秩序」、「有禮貌」、「能關懷」等四項品德叮嚀，背面還可讓學生寫下新年願望。（僑泰高中提供／黃國峰台中傳真）

過年收紅包收飽飽，過完年開學第一天，僑泰高中的全體同學也收到校長溫順德及家長會長賴富源的紅包，鼓勵他們在新的一年持續精進品德與學業，立定人生目標、實踐優良品德，實踐階段性目標。

開學第一天，僑泰高中準備了6000個「僑泰有禮」紅包，由校長溫順德與家長會長賴富源集合班級幹部，統一將祈願紅包發下，並親自到班上祝福每位同學，沒想到過完年還可收到紅包，同學們無不驚喜。

寵物經營科二年級尤莉婷表示「設計很有創意，紅包上的老虎既喜氣又可愛，謝謝學校的用心，也希望大家在上方許的願望都能實現。」高二1班張宏毓澤說「過年後還能收到紅包很開心，也覺得特別，希望自己明年可以考上好大學！」

「僑泰有禮」紅包裡面包含「福虎生風」的祈願小卡一張，上方貼上金光閃亮的一元硬幣象徵「一元復始」，卡片上印上「重整潔」、「守秩序」、「有禮貌」、「能關懷」等四項品德叮嚀，背面還留下空格，讓學生可以寫下新年願望，設立目標。

家長會長賴富源表示，僑泰的品德教育長期受到家長們的肯定，他感謝學務處在開學時用心設計這個活動，不但讓孩子能開心拿紅包、延續過年的喜氣，更引導學生規劃人生，富有教育意義。他與校長發下宏願，希望這個小紅包能連續發放12年，讓學生蒐集12生肖，成為學校的另一特色。

校長溫順德表示，僑泰高中長期致力落實品格教育，是教育部認證品德特色學校，也獲台中市品德典範標竿學校等獎項肯定。此次透過「僑泰有禮」新年紅包，即是期盼學生能從日常生活中著手，除落實四項品德叮嚀，也在新的一年為自己規劃具體目標，充實自我內涵，並啟發關懷他人的襟懷與培養感恩惜福的價值觀。