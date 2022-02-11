針對消息指出，現在民眾可利用手機下載數位人民幣APP，難道數位人民幣已入侵台灣，對此，中央銀行在官方臉書上發文說明，民眾的手機可下載數位人民幣APP，並不代表可成功註冊或使用，我貨幣主權並不受影響。

央行表示，有關APP商店提供下載數位人民幣APP，目前僅部分手機的作業系統能支援，而且註冊過程會透過定位及簡訊驗證碼，確認手機使用者所在地是否位於大陸進行數位人民幣試點的城市或區域，所以在台灣並無法註冊或使用。

央行重申，國內商家僅能收受新台幣，商家的商品標價及收付幣別，還是以新台幣為限，依規定不得收受人民幣或其他外幣。

央行強調，目前台灣與大陸間支付相關交易，凡於我國境內均以新台幣支付，再透過已建立的結清算機制進行清算，不論人民幣或數位人民幣，均無法直接在境內使用，所以並沒有所稱的「入侵台灣」的情形，當然不影響我新台幣貨幣主權。尤其央行持續都有在關注數位人民幣的發展。