30歲前存第一桶金是許多人的目標，而一名男網友年僅24歲就達成，他才剛開始工作一年竟就存到了150萬元的資產，讓不少網友非常羨慕，對此，他也分享自己的月薪約5萬8千元，主要靠投資股票獲利，手上也備有流動資金，這次發文其實是想與大家討論，在股市高點有什麼推薦的理財規劃？不過，多數網友看完卻大歪樓，不少人求問原PO的職業，表示想轉職發大財。

一名男網友日前在Dcard上分享，他今年24歲在公職工作，近日被調內勤而少了加班費，月薪約5萬8千元。目前因股市高點，以穩定獲利為主，自去年底已經獲利約17萬台幣，而他現在握有95萬的股票與55萬的流動資金，加總起來資產達到150萬元。

貼文引熱議，不少網友留言猜測原PO的職業，「八成是警察」、「只說公務員有5.8萬，講這樣不讓人好奇也很難」、「感覺不一定是警察，也可能是海巡消防」、「什麼公務人員可以24歲就領5萬8」、「監所的警大科員吧，警大真是香」。

另也有網友建議，由於原PO是公務員，工作收入穩定，每月都有固定現金流，其實在流動資金那塊不需要放那麼多錢，可以試看看定期定額買ETF（指數股票型基金）或去台銀問看看基金相關的資訊，或者能再等幾年，等市場過冷後再慢慢進場，現在市場還不夠冷。