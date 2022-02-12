春節假期結束了，惦惦自己的荷包，不論是年終獎金或是壓歲錢入帳，是幫你養胖了荷包還是假期過了、荷包也消風不少？過年拿紅包，可以說是孩子最期待也是最開心的一件事。

小編有兩個朋友的孩子年紀相仿、都是小學生，每年領到過年紅包的「結果」可說是天差地別，一個會存錢、一個愛花錢，會存錢的孩子幾乎把全部的壓歲錢放進銀行定存，另一個愛花錢的孩子每每將領到的壓歲錢拿去買自己喜歡的玩具、零食等……；其實，你知道嗎？千萬別小看壓歲錢，懂得如何善用金錢，不僅可以培養孩子的財商，等到孩子成年後就能存到自己的第一桶金、甚至是第二桶金。

不要只是把錢存到「豬公」裡了……

經常聽到「孩子的教育不能等！」相信大家都明白這個道理，但是具體該怎麼做，可能還是有點茫然不知所措。小花平台保險顧問強調，財商教育從孩子小時候開始養成、愈早愈好，千萬不要因為大人的輕忽與不在意而抹煞了孩子的學習動機，「這是很可惜的，及早讓孩子養成良好儲蓄習慣，成為金錢的主人！」

小花平台保險顧問進一步說明，傳統印象中「把錢存到豬公裡」的儲蓄習慣其實是不夠的，因為豬公裡只會存放零錢，紙鈔沒處放是不是很容易就花掉甚至弄不見了？因此建議父母為孩子在銀行或是郵局開立個人戶頭，讓他們學習管理自己的戶頭，像是突然有壓歲錢大筆金額入帳時，就可以存到戶頭裡，以此養成存錢的好習慣。

另一方面，依此儲蓄規則和進度，如果存入的金額「只進不出」，那麼戶頭裡的存款數字肯定會愈來愈高，此時不妨提早為孩子規劃教育基金，像是定期定額按月扣繳投資基金，就是不錯的選擇，只要投資時間夠久，即便是小錢也會產生很大的財富累積效果，這就是複利，令人讚嘆的財富累積威力，達到「利滾利、錢滾錢」的效果。

懂得「存錢」同時也要學會聰明「花錢」

雖說存錢很重要，但是懂得「聰明花錢」也是一件很重要的事，如果只是一昧地壓抑購物慾望，可能反而適得其反，最後買得更多也花得更多。小花平台保險顧問指出，「想花錢」和「會花錢」是兩碼事，這又要回到最根本的「需要」和「想要」思考出發點：你真的「需要」，還是只是「想要」？