迎春禮雖停辦，文化局仍與正統鹿耳門聖母廟合辦紙春牛選美徵選。（正統鹿耳門聖母廟提供／程炳璋台南傳真）

台南市2017年復辦迎春牛古禮，請來正統鹿耳門聖母廟的春牛從東區東門城遊行至中西區延平郡王祠，這項活動去年因新冠肺炎疫情中斷，連帶廟方的春牛也喊停，台南市文化局今年再度宣告停辦。廟方不願連2年買單，強調安南區的迓春牛遊行與鞭春牛儀式仍未決定，今年考慮恢復。

台灣自古有迎春牛古禮儀式，因社會變遷式微，正統鹿耳門聖母廟維持節氣傳統，舉辦迓春牛與鞭春牛儀式已有40多年歷史，台南市文化局2017年起與廟方合作，依據古禮，在東門城復辦迎春禮，護送正統鹿耳門聖母廟的紙春牛遊行至延平郡王祠，再回到聖母廟等候元宵節活動時，開啟鞭春牛與搶春牛儀式。

這項儀式去延因疫情中斷，連帶廟方搶春牛儀式也取消，台南市文化局今年原定12日舉辦迎春禮，再依內政部規定宣告停辦。

迓春牛、鞭春牛與搶春牛是正統鹿耳門聖母廟每年元宵節活動重頭戲，爭搶紙春牛有吉祥含意，每次都有民眾搶到起爭執。

已停辦1年的廟方今年不願再因政府停辦迎春禮受影響，打算擇期在安南區土城部落重新遊行，同時舉辦南台灣矚目的大型煙火秀，日期尚未定案。

迎春禮雖停辦，台南市文化局仍與廟方合辦首屆創意紙春牛的選美活動，由「永中好棒棒隊」、「虎尾社區發展協會」、「晨園琴箏社」、「銀同社區發展協會」4隻春牛脫穎而出，最後將由網路與現場票選定名次，冠軍有3萬元。即日起一連4天，在網路上舉辦「春牛選美大賽」線上票選抽獎活動。