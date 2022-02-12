批踢踢有網友分享高雄輕軌塗裝的照片，引起許多鄉民的討論，對此，國民黨台北市議員王鴻薇酸：高雄市長陳其邁的暖男美學？高雄市府真的是設計之鬼？！

網友rich22084於11日批踢踢版分享高雄輕軌塗裝的照片，稱自己因公來高雄，第一次搭輕軌，但車子外表貼成這樣，也不會自動開門，要手動按開關，月台地上也沒標示，到站時根本不知道門在哪裡，還要找；該網友指出，外面貼成這樣，車子內部也根本看不到到站了沒。

批踢踢網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

該網友的分享照，引起鄉民正反兩面看法，王鴻薇今（12日）也在臉書發文表示，別說她，這新穎的設計連高雄市民都搞不懂！這次高雄輕軌的塗裝，外型美醜先不論，相關抱怨在網路是真的不少。首先車廂外部設計色彩雜亂，尤其輕軌因為沒有自動開門，要手動按開關，就根本找不到把手開關在哪裡。

再來，王鴻薇指出，車廂窗戶全部貼起來，內部更是整個黑壓壓，到站還是等紅燈都不知道，而且輕軌看風景的觀光效益也都破壞殆盡。當然藝術是主觀的，但設計很顯然就是不實用，這可受公評。難怪有高雄市民自嘲，高雄輕軌不是拿來搭乘的，是大型裝置藝術。