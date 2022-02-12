告五人今晚在台北Legacy開唱。（粘耿豪攝）

告五人今晚在台北Legacy開唱。（粘耿豪攝）

告五人「在這座城市遇見了你」巡迴演唱會台北場延滯10個月，今（12日）晚間終於在Legacy Taipei登場，告五人笑說過去10個月天天都在期待開唱，像陀螺一樣每天準備好要發射；今是他們年後首場演出，提及過年期間大魚大肉，有沒有彼此檢視身材是否走樣？犬青透露都只吃魚、肉不碰澱粉；好奇食量比較大的男友雲安會不會餓到「偷吃」？犬青幽默表示彼此會監督忌口，大喊「偷吃就是背叛」，語畢才發現自己說了句雙關語，笑翻現場媒體。

春節過後緊接著就是西洋情人節，告五人當天將在工作中度過，但雲安認為每天都可以是情人節，透露天天都會對犬青做出浪漫的事，例如「每天幫她買早餐，而且是客製化的那種」，或「一早起床還叫要她按掉鬧鐘」，意外透露兩人同居中。而另一位團員哲謙，也大方分享有一位交往2年的女友，由於是南北遠距離戀愛，所以今晚演出對方不會到場欣賞。

告五人去年5月在台中舉辦首場後，巡迴計畫因疫情戛然而止，如今在謹慎嚴密的規劃下終於回歸、改到新春期間開唱，告五人加碼「發紅包」，特製哈密瓜紅包，讓粉絲大玩新春抽抽樂，相當應景。其實紅包抽抽樂的概念，來自主唱雲安家裡每年過年的習慣，雲安說：「當時覺得如果可以和哈瓜們（粉絲名）一起同樂，感覺會很有趣，希望大家這次都能開開心心地來玩。」期待新年期間為粉絲討個好彩頭。