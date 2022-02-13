YURI以甜美的笑容和愛心手勢，祝粉絲情人節快樂。（時報出版提供）

樂天啦啦隊女孩YURI（陳怡叡）的第一本寫真書《與你YURI：陳怡叡的南島寫真》去年8月一出版就賣書好成績，可惜時正疫情最嚴峻的三級警戒，無法辦簽書會。時隔半年，在嚴格的防疫措施下，YURI終於在金石堂板橋店和粉絲面對面，除了簽書，也讓粉絲票選最愛的寫真照，現場幫粉絲簽書近4小時，盡可能的回饋粉絲的支持。

因疫情也只能在國內拍攝，選了充滿美食的古都台南。書中她最喜歡的系列是牛仔褲搭配白色內衣，休閒牛仔褲的搭配是她平常也會穿的風格，寫真中搭配白色內衣更顯唯美與令人遐想的身材。整本寫真書充滿日系精緻風格，忠實呈現YURI可愛、性感的一面。接著提到，當初在挑選照片時非常難抉擇，最後為了讓粉絲能收藏最完整的YURI，和出版社討論決定出版隱藏版電子寫真書，再挑選120張遺珠照片收入。

過完年YURI身材並沒有變胖，她笑曝，過年在家一直睡和打麻將，沒什麼吃東西，反而比拍攝寫真時更瘦，平時雖然沒有固定的健身習慣，但啦啦隊原本就是一份運動量很大的工作，所以還是能維持健美的身材。新年新希望是疫情能盡快過去，大家能恢復正常的生活，也能出國旅遊，情人節前夕，YURI也以甜美的笑容和愛心手勢，祝粉絲情人節快樂。

提及最喜歡的中職球員，她也內舉不避親的說最喜歡樂天桃猿的朱育賢，除了欣賞他的球技外，也提到他的小孩實在太可愛了。 對於其他啦啦隊女孩推出寫真書，YURI表示，都會抱著彼此期待、互相欣賞的想法。像是近期即將要推出新寫真作品的峮峮，之前也有私下聊過，發現彼此喜歡的寫真風格、照片的光影感覺很有共通點，YURI也非常期待她的新作品；還有前陣子剛舉辦簽書會的林襄，書中將她的極品身材完美呈現，YURI也有買她的書來珍藏。