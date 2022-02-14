蔡家蓁。（寶吉祥集團提供）

「明日之星」8場冠軍歌手個人粉絲見面會，第五場次蔡家蓁及第六場次曾瑋中分別在12、13日舉行；首日演出，蔡家蓁以甜美清新嗓音搭配吉他伴奏〈就算沒做伙〉作為開場，情感飽滿的歌聲，令現場粉絲聽得如癡如醉。蔡家蓁去年以專輯《若是你想欲了解我》入圍金曲獎最佳台語女歌手獎，透過這次見面會感謝粉絲支持，「謝謝你們的陪伴，我會繼續保有唱歌的初心，繼續唱好歌給你們聽」，透露新專輯如火如荼籌備中，誓言不會讓粉絲失望的。

13日登台的原民創作戰將曾瑋中為準備這次演出，全力全力發揮出音樂創作人的專業，從選曲到編排，開出超過30首的歌單，一遍又一遍的篩選下，呈現出最精華的音樂饗宴；除帶來自行創作的〈勇士〉及〈毋通〉等拿手曲目，並與歌手顏伶安合唱〈對等關係〉，讓粉絲朋友聽得相當過癮跟開心，度過浪漫幸福的情人節前夕。

值得一提的是，現場還出現一位超級鐵粉驚喜現身，是曾瑋中去年發行的最新專輯《你講你講》當中，與曾瑋中一起合唱〈攏是我〉的網紅阿拉斯，兩人現場演繹該曲，讓粉絲大飽耳福，並現場族語教學「我愛你」，呼籲大家勇於說愛，用實際行動表達對周遭朋友家人的愛。演唱〈長途夜車〉時，曾瑋中想起從比賽出道以來的點滴，經歷漫長5年的比賽，從不被看好到懷疑自己，最後憑藉自己實力入圍金曲獎，他一度情緒潰堤，淚謝粉絲家人及伯樂們一路支持，氣氛溫馨。