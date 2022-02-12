國民黨主席朱立倫12日南下台中出席「全國青工總會長交接典禮」，朱立倫進入會場前在場外接受媒體採訪表示，國民黨唯有更多青年朋友認同才有希望，希望每位年輕朋友給國民黨機會，國民黨會努力的為台灣找到未來。

朱立倫說，為讓更多的青年朋友認同國民黨，今天上午在台北參與中正獎學金的頒獎典禮，接下將設置中山獎學金，也會有孫運璿紀念獎學金。那同時在青年體系裡面，不管學校、青年、社會青年、青工會團體，希望能夠獲得更多年輕人認同。

至於外界關心，國民黨中常會已經通過年底縣市長提名辦法，何時會全部完成提名作業？朱立倫說，國民黨不同於其他政黨，有現任11位的競選連任，有14個現在國民黨執政的縣市，挑戰的有8席，分別為一些都有很優秀的選項來表達意願，會很快的彙整、協調以代替初選，盡快選出黨內候選人。因為2月才剛剛啟動，屆時會尊重選舉委員會及選舉策略會報的決議。