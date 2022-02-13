針對年底桃園市長選戰，資深媒體人黃暐瀚表指出，目前藍綠最強的兩個市長選將，是藍委魯明哲跟駐美代表蕭美琴。不過，前民進黨立委郭正亮認為，民進黨在桃園的候選人最後恐怕還是會靠空降人選，且現在維繫台美關係十分重要，不太可能把蕭美琴調回。

對於蕭美琴是否會代表民進黨參選桃園市長，郭正亮今天(13日)在政論節目《新聞大白話》中表示，桃園最後恐怕還是會空降，蕭美琴的角色就好像當年的金溥聰，是可以直接和總統連上線的人，美國就喜歡這樣的代表，因此美方會希望蕭美琴留任，且台美關係未來的挑戰很多，這時候蕭美琴的功能就更重要，「我不認為民進黨會有這樣的佈局，為了一個桃園市，不惜把蕭美琴調回來，這太嚴重了」。

若民進黨要推派鄭運鵬或鄭寶清，郭正亮坦言，這就是要比民調了，在林佳龍選新北、陳時中不選桃園的情況下，只能從在地人選去比民調，除非還有其他傳言。當事人沒表達意願，要林佳龍或陳時中選桃園不容易，而且國民黨的人選也不確定。

郭正亮更說，桃園本質是很藍的，不要以為蕭美琴去選一定會贏，鄭文燦第一次只贏吳志揚幾千票而已，後來也是因為有現任優勢，加上認真經營基層，第二次選舉時才大贏。蕭美琴沒有這種優勢，她只有知名度，但桃園不是只靠知名度就能選上的地方，在地的選民比較務實，且萬一調蕭美琴回來沒選上，台美關係怎麼辦？哪有人這樣做人事安排？「我認為不太可能，台美關係太重要，蕭美琴的功能吳釗燮不能遞補」。