2月12日，中國《人民政協報》記者高楊發表了一篇《促統必須同時和島內「兩股」勢力作鬥爭》的署名文章，內容指出當前破壞和分裂「祖國」的人，一股是目標為實現台獨的民進黨「明獨」勢力，另一股則是表面上堅持一個中國，實際上卻勾結美、日等國際反中勢力，以「反共」之名行反中的國民黨內少數頑固派，即「暗獨」勢力。

作者還點名藍營裡有一批像「林為洲、陳以信」這樣公開勾結國際反中勢力，暗地裡與民進黨合流，繼承李登輝「兩國論」路線的國民黨人存在，還強調在破壞兩岸關係上，「暗獨」比「明獨」更具破壞力。

文章刊出以後，在國民黨內造成很大的震撼，國民黨黨主席朱立倫反應特別激烈，他強調國民黨的核心使命，就是要捍衛「中華民國」的主權和憲政體系，保障台灣社會的自由、民主與開放，和台灣人民站在一起。他說這是國民黨的基本立場，也是每位黨籍立委的天職。朱立倫還批評此文為跋扈獨斷、處處樹敵的「戰狼」嘴臉。

朱立倫的過度反應

朱立倫的反應確實有點過頭了，大陸一篇媒體署名文章，說穿了只不過是一個記者對台灣政治的觀察，如果國民黨內沒有文章所指稱的「暗獨」，大可不必理會。若真的有「暗獨」，那麼大陸記者的批評也沒錯，過度反應，反而有此地無銀三百兩的意味。

其實該文分析，如今國民黨正在國家和民族大義方面迷失方向。尤其2020年台灣大選失利以後，國民黨中央將失利原因歸咎兩岸路線，選擇了步蔡英文後塵，放棄堅持以一個中國原則為核心的「九二共識」，甚至還在立法院公開拋出「請求美國協助抵抗中共」、「台美恢復邦交」等有著明確台獨立場的決議案。

這些指稱都是前主席江啟臣時代所出現的現象，不必然是當前朱立倫時代的立場。只是，從朱立倫擔任黨主席之後，為了忙補選和罷免，一直沒有在兩岸關係上多所著墨，以至於連台灣的民眾都弄不清楚國民黨當前的路線是什麼？這樣去怪大陸記者的「戰狼嘴臉」，當然有失一個泱泱大黨的風範。

國民黨內部本土派會被大陸記者認為是「暗獨」，其來有自。前總統李登輝在推動民主化的過程中，他就明白的說出，台灣的民主化就是「本土化」的過程。為了實現民主化的成果，李登輝一方面選擇跟民進黨「分進合擊」，藉由國家機器的改造，把台灣原本五權憲法的架構，轉化成雙首長制的行政體制。另一方面，李登輝也結合「黑金政治」，把地方派系轉化成支持國民黨從威權體制解體之後，在民主化之後最大的「保駕護航」勢力。

可惜的是，李登輝推動的民主化，並沒有延續國民黨在台灣的政權，2000年民進黨的陳水扁成了李登輝民主化的最大受益者，在國民黨分裂之下，以弱勢的相對多數贏得總統的寶座。

2008年國民黨的馬英九雖然因為陳水扁家族的貪腐，一舉擊敗民進黨，重新贏回執政權，但是馬英九兩任之後，2016年又敗給民進黨的蔡英文。讓民進黨有起死回生的機會。

民進黨重新執政以後，蔡英文知道為了永保政權安在，開始亮出「不當黨產」與「轉型正義」兩把利刃，不僅揮刀把國民黨砍得皮開肉綻，還可以說是殺得刀刀見骨。

2020年的總統大選，國民黨原本可以挾著2018年九合一選舉大勝的氣勢，一舉奪回執政權。但是，因為內在國民黨初選的內亂，以及外在香港反送中的外亂，在民進黨大賣「芒果乾」之下，讓蔡英文贏得連任。

連續兩次總統大選的失敗，讓部分國民黨人開始氣餒，以為若持續堅持「九二共識」的統一路線，國民黨將被永遠邊緣化，這才有江啟臣擔任黨主席時不肯接受九二共識，而有向「暗獨」轉向的緣故。

國民黨需找回原初價值

事實上，李登輝當初把民主化導向本土化的操作並沒有錯，畢竟中國的土地太大，不可能沒有地方性的特色存在。只是，台灣因為有一股主張獨立的民進黨勢力存在，使得本土化的過程，沒法單純的導向「台灣化」，於是當李登輝的國家改造必須依靠民進黨勢力共同完成時，本土化也開始跟「台獨化」糾纏不清。

李登輝下台之後，國民黨分出一小部份人轉向台聯黨，在台聯黨泡沫化之後，國民黨內一部分沒有跟隨李登輝脫黨去台聯黨的本土人士，又把本土化與台獨化混雜的幽靈，不時在國民黨內發作，所以主張改黨名為「台灣國民黨」者有之；主張拋棄九二共識，跟大陸進行切割者有之；近來還有人拋出「和統無望論」，這不是國民黨趨向多元性，而是讓國民黨更變成一盤散沙，看不到再起的力量。

所以，國民黨不是需要一場脫胎換骨的改造，而是應該重新找回存在台灣社會的原初價值，若一味的跟隨著民進黨的步伐，繼續向台獨化的方向走去，國民黨可能連「小綠」都難以存在，最後可能成為飄散在空中的泡沫，一見陽光隨即消失。

因此，找回國民黨存在台灣社會的原初價值，找回讓人民感動的力量，拋棄台獨化的「暗獨」主張，才是國民黨能夠成為一隻浴火鳳凰的最大力量。

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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