邱鋒澤今在TICC舉辦個人演唱會。（原音兄弟提供）

邱鋒澤今（13日）在台北國際會議中心舉辦「日環食Eclipse」演唱會，這場演出受到疫情影響，歷經4度延期、更換場地，今晚終於順利舉行，吸引滿場3000名觀眾支持，邱鋒澤感動表示：「真的有句話要送大家，久等了！有時侯都覺得做我的歌迷好辛苦，所以我最近有了新的封號『延期之王』，希望（這個封號）能到此結束就好了。」

邱鋒澤今穿墨綠絨質西裝揭幕，上半身的深V西裝外套裡一絲不掛，隱約露出養眼胸肌，他幽默又自信地說：「這樣的造型，五堅情所有人應該只有我可以駕馭吧，其他人就怪怪的。」他一共準備4套服裝造型，帶給歌迷視、聽覺雙重享受，中場在台上邀觀眾票選最喜歡哪一個造型，首套墨綠西裝脫穎而出，陳鋒澤見狀笑喊：「原來大家還是需要有點皮膚的是吧？完蛋了，我是不是該邁向脫星之路？」

他距離上次舉行個人專場演唱會已1年多，今不僅送上〈日環食〉、〈預言家〉等膾炙人口的創作歌，也因延期的關係，歌單多了幾首尚未收錄在專輯裡的新曲，包括〈年青有為〉、〈微笑分手〉。他日前在IG預告，搞笑說終於要把小賴踢出五堅情，後來解釋原來是他和小賴合作的新歌將在17日上線，不少粉絲覺得風格有些恐怖，邱鋒澤今笑說：「沒有到恐怖，有點懸疑感，沒辦法，有小賴要恐怖一點，陰陽要BALANCE。」