網紅郭鬼鬼擁有傲人G級上圍，被網友封為「雪乳戰神」，擁有活潑外向的個性的她，臉書粉專多達59萬名粉絲追蹤，不過昨（17日）經營3年臉書粉專卻無預警「被消失」，讓她淚崩直呼「現在連我自己都不懂在拚什麼」。

「雪乳戰神」郭鬼鬼在instagram限動曬出臉書粉專「被消失」的截圖，無奈感嘆：「好吧，被針對了？大家可以幫我寫信給臉書，請他把粉絲團還給我嗎？」並附上爆哭表情符號，接著強調自己經營此粉絲專頁長達3年，累積超過59萬名追蹤者，一夕間就全部憑空消失，心碎表示：「誰來救救我，覺得世界末日」。

郭鬼鬼經營3年臉書粉專無預警「被消失」。（angelakuo0504 IG）

郭鬼鬼臉書粉專無預警「被消失」，無奈表示根本是世界末日。（angelakuo0504 IG）

郭鬼鬼無奈感嘆不懂自己在拚什麼。（angelakuo0504 IG）

郭鬼鬼清晨再次發文抒發無奈心情，她表示很討厭除了哭之外，不知道該做什麼才好的處境，尤其在怎麼努力仍被有心人士暗酸「網紅的錢都是偏門賺的」，強調自己「不賣出人格，不偷不搶不騙，不跑趴、不接飯局，堅持靠自己雙手經營，有一餐沒一餐的過活」，如今帳號無故被刪掉，讓她無奈表示：「現在連我自己都不懂到底在拚什麼了」。

郭鬼鬼疑發文暗酸祈錦鈅。（angelakuo0504 IG）

郭鬼鬼昨晚間在instagram分享一張養眼辣照，只見她身穿紅色長袍，胸前大開炸出傲人北半球，畫面讓網友看了直噴鼻血，接著寫道：「「我租了自己的小窩，歡迎來玩，隨時過來很晚也沒問題，在藍天驛站安平館」，這與之前莉婭曬出謝和弦和祈錦鈅的私訊對話有些雷同，讓網友推測是否意有所指。