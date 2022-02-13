太糗！一名女網友在臉書上分享，她日前在家中隨手拿起一顆芭樂大啃，結果口中卻滿是「菜味」，她一連啃了5口才放棄吃完，結果她的母親回家後，才解答她吃的為佛手瓜，須煮熟才能吃。

這名女網友12日在臉書社團《爆廢公社》發文，透露在家中隨手拿起一顆芭樂吃，但咬下第一口就覺得味道與平常的不同，而第二口還吃出了菜味，第三口吞下後還回甘，直到啃了第五口，她才終於死心，因為這顆芭樂實在太難吃。

原PO分享，後來她的媽媽回家發現她吃了那顆芭樂，便大肆嘲笑一番，並告訴她那其實不是芭樂，而是一種名為佛手瓜的瓜類，需要煮熟才能食用；原PO也崩潰地寫下，「是誰把它跟芭樂放一起啦！」

芭樂的標準外觀為淺綠色外皮與凹凸不平的表面。（圖／Shutterstock）

而透過原PO發出的照片可見，佛手瓜也有著芭樂的淺綠色外皮，外觀上同樣有明顯的縱向溝痕與凹凸不平的表面，乍看實在難以區分兩者。

文章曝光後，不少網友留言回應，「笑嘎翻軌」、「芭樂，佛手瓜啥傻傻分不清楚」、「超像的」、「沒事，都是蔬果區的朋友，都是植物，素食可」、「沒事，我老公也把它拿來當芭樂切了一盤端上桌！！」、「佛手瓜煮湯好好喝」、「佛手瓜，它的藤蔓就是龍鬚菜。」

實際上，根據農委會資料顯示，佛手瓜與龍鬚菜為同一種作物，佛手瓜為果實，而龍鬚菜則為嫩梢部分，只是台灣民眾多食用龍鬚菜，因為口感與營養價值優於果實；此外，佛手瓜是因外型如同祭拜時的雙手而得名，熱量也十分低。