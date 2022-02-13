台灣高等法院民事庭法官湯美玉，上周因身體不適，委由丈夫幫忙辦理退休，13日上午因心肌梗塞送醫，經急救仍宣告不治。

湯美玉擔任法官40年，30多年前承審蘇建和等3名被告殺人案，也曾親赴吳銘漢夫婦命案現場。她上周開始出現身體不適，並透露想要退休的念頭，13日傳出死訊，法界同感震驚與不捨。