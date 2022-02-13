曾審蘇建和殺人案 高院法官湯美玉心肌梗塞驟逝 22:232022/02/13 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高等法院法官湯美玉13日上午因心肌梗塞送醫急救無效。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣高等法院民事庭法官湯美玉，上周因身體不適，委由丈夫幫忙辦理退休，13日上午因心肌梗塞送醫，經急救仍宣告不治。 湯美玉擔任法官40年，30多年前承審蘇建和等3名被告殺人案，也曾親赴吳銘漢夫婦命案現場。她上周開始出現身體不適，並透露想要退休的念頭，13日傳出死訊，法界同感震驚與不捨。 年初一泡湯疑心肌梗塞 前調查局諮詢業務處副處長猝逝同仁不捨 出獄5天持美工刀搶銀行辯想吃牢飯 法官如他願 #湯美玉 #高等法院 #蘇建和 #心肌梗塞 #法官 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 勇士被爵士電慘了 9連勝喊卡 04:102022/02/11 運動天地 明金成心肌梗塞猝逝 營養師曝7大護心原則 15:182022/02/11 健康 市值榜》湯臣倍健，殺出重圍卻又被包圍（安靜） 08:302022/02/12 海納百川 台南確診父子檔 匡列後跑去喝「鮮魚湯」 業者回應了 08:442022/02/13 生活 林志玲、湯唯「第一次」都給他 59歲帥氣男神頻被指老了 21:312022/02/11 娛樂 嫩妹約泡湯慘遇「美工刀之狼」 遭壓車內強吻險遭性侵 11:552022/02/10 社會 明金成心肌梗塞猝死 營養師曝3高風險族群：6類食物護心 09:282022/02/10 生活 台南父子確診 居隔期間「溜出門買魚湯」 黃偉哲要罰了 17:032022/02/12 生活 出獄5天搶銀行辯稱為吃牢飯 一審法官認定強盜未遂 17:372022/02/10 社會 湯唯驚傳不敵7年之癢婚變 獨帶女兒回大陸與韓國尪爆分居 09:072022/02/10 娛樂 連千毅8年前泡湯親密照曝光 娜美妻上空body全現形 20:052022/02/12 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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