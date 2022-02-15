司法院人審會15日決議，原台中高等行政法院院長許金釵調任為懲戒法院法官，由高雄高等行政法院院長沈應南接任院長一職，蘇秋津法官接任高雄高等行政法院院長。

另新北地方法院法官饒金鳳擔任庭長，試署法官陳盈如、宋家瑋、陳志峯、吳智勝及新竹地方法院試署法官王靜慧、台中地方法院試署法官黃凡瑄、林德鑫、彰化地方法院試署法官陳怡潔、高雄地方法院試署法官陳力揚，試署服務成績均經審查及格。

台北地方法院候補法官許峻彬、桃園地方法院候補法官張明宏、台南地方法院候補法官潘明彥，候補服務成績均經審查及格。