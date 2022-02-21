前年高雄市3歲鄧姓女童和生父鄺姓男子到自助洗車場洗車，卻被空氣噴槍從口腔灌氣枉死，依故意對兒童傷害致死罪重判10年刑定讞，鄧童母親提出民事損害，向鄺男求償767萬餘元，橋頭地院一審判鄺男賠償金額以80萬元，仍可上訴。

女童生母鄧女與鄺男在事發前為男女朋友，2015年11月生下鄧姓女童後，2人並未同居，女童由鄧照料。2019年1月20日鄧女因有事，於是請託鄺男照顧女兒，鄺後來開車載女兒到高雄一家加油站洗車後，沒想到鄧姓女童卻死在轎車副駕駛座，臉、胸及腹部腫脹。

檢方偵查後，認定鄧童喪命在高壓空氣噴槍下，但涉案的鄺男辯稱，女兒因為看他拿噴槍清理汽車覺得很好玩，就自行拿起噴槍朝自己的身體及臉部噴，他曾經制止，但後來女兒覺得有趣又拿起噴槍往嘴巴噴，他查覺狀況有異送醫急救，但女兒到院前已死亡。

橋頭地方法院一審採用法務部法醫研究所的鑑定報告，認為噴槍握把有女童的DNA，不排除是女童誤觸噴槍，依過失致死罪將鄺男判刑1年10月。鄧母不服，請求檢方提上訴。

高雄高分院二審依台大醫院鑑定報告，認為噴槍最窄處5.5公分，女童手指最長5.3公分，按壓須施力7.7公斤，女童才3歲多，無法用單手使用噴槍，且監視畫面並沒有發現女童把玩、碰觸噴槍，認定是由鄺男將噴槍放入女童口中灌入高壓氣體。

二審認為，鄺男沒有殺人犯意，但他得知女童死亡後，擔心另案遭通緝的身分被警方查獲，擅自離開醫院，又一再拖延到案說明的時間，企圖掩飾犯行，且犯後也未獲得鄧母諒解，依傷害致死罪將他判刑10年。

這起悲劇發生後，有兩份意見不同的鑑定報告，最高法院依據卷證資料及經驗，決定採用台大醫院的鑑定結果，認為3歲多女童如果用噴槍朝自己嘴噴擊高壓氣體，會立即引發喉頭反射或作嘔反射的防衛機制而鬆開風槍扳機，不可能是女童自行將噴槍往嘴內噴，認定確實是鄺男故意以噴槍噴擊女童嘴部，發生死亡結果，駁回他的上訴，將鄺男判刑10年確定。

鄧童的母親事後向鄺男提出767萬餘元精神撫慰民事求償，橋頭地院審理認為，鄧母目前從事房仲工作有固定收入，至65退休前仍可累積財產，尚難認未來不能維持生活之狀況。斟酌雙方身分資力與加害程度，及被害人所受之痛苦，認應以100萬元為適當，扣除鄧母已請領的犯罪被害人補償20萬元，得請求80萬元，本案仍可上訴。