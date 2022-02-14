品牌廠華碩（2357）七度入列美國《財富》雜誌評選之2022全球最受推崇公司排行榜，並於「創新」、「社會責任」、「產品服務品質」等評比項目獲得評審團高度認可。

《財富》雜誌每年自數百家國際企業中，針對「財務穩健」、「品牌魅力」、「人才培育」及「企業管理」等九大面向進行評比，選列年度全球最受推崇公司排行榜。此回再度入榜，華碩董事長施崇棠亦感榮幸，表示該成就為華碩持續發揮眾智、擁抱真實透明，為使用者帶來無與倫比體驗的絕佳力證。為提供用戶無與倫比的使用體驗，華碩力展雄心壯志、突破創新，於軟體應用、雲端計算、AIoT解決方案端出成果之際，並持續精進旗下為遊戲玩家和內容創作者而生的產品與服務。

近年來，華碩也投入大量資源加速尖端技術開發，打造更多讓世界變得美好的解決方案，諸如協助企業發展的智慧零售、將工廠設備轉型為智慧資產的智慧製造、採用AI科技的智慧醫療，並建立起建構智慧城市、裨益政府及公部門組織的先進技術，與為所有使用者提供安全可靠的華碩雲端儲存服務。

華碩在去年間屢獲肯定，除獲選2021科睿唯安全球百大創新機構、Interbrand台灣最具價值國際品牌，並被美國權威科技媒體《PCMag》評為最佳筆電品牌、路由器品牌。

2022新年初始，華碩亦於美國消費性電子展創新獎（CES Innovation Awards）一舉奪下20項大獎、取得有史以來最佳成績，展會期間並發表一系列旗下筆電產品線的精銳逸品，包括號稱地表最強二合一電競筆電ROG Flow Z13（GZ301），及全球首款17.3吋可折疊OLED筆電ASUS Zenbook 17 Fold OLED（UX9702），再度驚豔市場與業界。