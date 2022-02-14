伊萬雷特曼（Ivan Reitman）主要拍喜劇片聞名，最讓大家耳熟能詳的作品是《魔鬼剋星》（Ghostbusters）有著破億票房，如今傳出不幸消息，他在加州住宅安詳離世，享壽75歲。

根據外媒綜合報導，傳奇電影製片人及導演伊萬雷特曼（Ivan Reitman），他的家人證實伊萬雷特曼在加利福尼亞州蒙特西託的家中安詳地離世，享壽 75 歲。在聲明中透露「家人正在為意外失去一位丈夫、父親和祖父而感到悲痛，但感到欣慰的是，他作為電影製作人的工作給全世界無數人帶來了歡笑和幸福。在我們私下哀悼的同時，我們希望那些通過他的電影認識他的人會永遠記住他。」

《魔鬼剋星》這部電影襲捲了全球近 3 億美元的票房收入。（圖/shutterstock）

伊萬雷特曼在 1984 年執導了深受喜愛的超自然喜劇《魔鬼剋星》，這部電影襲捲了全球近 3 億美元（約83億新台幣）的票房收入，獲得了兩項奧斯卡提名，並催生了龐大的特許經營權和續集，包括他還執導的《魔鬼剋星2》；而伊萬雷特曼也是製片人，他曾是喬治克魯尼（George Clooney）主演《型男飛行日誌》(Up in the Air)的製片，此部片被提名奧斯卡最佳影片獎，在電影圈佔有一席地位，沒想到14日突然傳出壞消息震驚各界。