男神林柏宏社交距離下展浪漫，身為迪奧香水形象大使，他特別分享日常情感增溫的方式，他說，可以選擇Miss Dior香氛或花漾迪奧但香水，以浪漫玫瑰香氣與繁花氣息，喚醒感官悸動。
他分享，讓曖昧增溫的秘密，「適當的浪漫接觸，可以增加約會的親密感，建議男生可以送給心儀的女生Miss Dior輕吻香氛，藉機幫她補香，讓曖昧增溫 ！女生也可以隨身攜帶，在手腕、鎖骨等脈搏處滾動補香，這個動作真的很讓人心動！」
林柏宏也分享自己私推的兩款浪漫單品，防疫必備的Miss Dior玫瑰乾洗手凝露能溫和清潔雙手，清潔、保濕一步完成，同時散發玫瑰氣息，另外，也隨身攜帶Miss Dior漫舞玫瑰髮香噴霧，讓頭髮隨時香香，保持社交距離下也能提高回頭率。」
至於男神林柏宏最愛的妝感，他說，輕甜的淡妝很容易讓男生心動，會想要主動接近認識她，限量的Miss Dior愛戀全妝盤，甜美色澤就是他喜歡的顏色。
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