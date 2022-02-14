情人節怎樣過才最熱血澎拜，就是有情人一起捐血助人！高雄大遠百連續第4年攜手高雄捐血中心於二月十四日西洋情人節當天，於一樓廣場舉辦遠百愛的串連「情人愛捐血」活動，連續舉辦多年的情人愛捐血活動，好評不斷，獲得民眾熱烈參與，人潮持續攀升，無論是熱戀中的情侶檔，或是老夫老妻的夫妻檔，在一年一度的情人節，與另一半一起挽袖捐血，在公益的路上攜伴同行將是最值得紀念的一件事。

高雄大遠百店長黃友誠經理表示，國際新冠疫情仍嚴峻，為協助社會解決目前血庫血荒問題，持續與高雄捐血中心合作，同時積極邀約獅子會及各民間團體，共同舉辦公益捐血活動，110年度已募集熱血達200萬cc以上，創下紀錄，有效厚植血庫實力。後續為協助紓解血庫血荒，以實際行動回饋社會，持續與高雄捐血中心合作於一樓廣場舉辦公益捐血活動，並訂下111年度目標，預定達成募集 220萬cc熱血，希望能拋磚引玉，人人樂於捲起衣袖、加入捐血行列，以實際行動回饋社會，創造溫馨幸福的美好生活。

高雄大遠百在換季折扣進入最後出清階段，於二月十七日起至三月一日主打萬件商品搶優惠，百貨服飾全面出清3折起，服飾部門當日單筆滿3500元送250元，持12大銀行信用卡於全館單筆分6期刷滿10000元送400元，實質回饋讓民眾搶好康；另有HAPPY GO卡友來店送好禮，當日單筆消費滿3000元送好客隨身瓶，讓換季採買禮上加禮。最讓HAPPY GO卡友期待的就是「HAPPY GO點數限量好康」，活動期間親持HAPPY GO卡及身分證件正本至九樓客服中心，扣HAPPY GO點數50點換200元紅利券乙張，每身分證字號限兌換乙份，讓點數的價值極大化，卡友們一定要把握難得快閃的機會。

此外，高雄大遠百於228三連假期間，特別規劃「228歡樂假期」小職人體驗系列活動，讓學生們開學不Blue，2/26攜手-高雄市童軍會、高雄市政府消防局第一大隊第二中隊共同舉辦「2022童軍節限定，小小童軍體驗營」提早歡慶童軍節，透過活動的舉辦，讓小朋友從中學習到正確的逃生與互助精神的重要，不只給孩子們一個大開眼界、釋放精力的場域，最重要的是，孩子會對防災、逃生有正確的知識，即使是小小孩，也會印象深刻，懂得保護自己、幫助別人。