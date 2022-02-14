出道十多年，身份由歌手搖身一變為演技派視帝，薛仕凌謙虛表示「我並不是天才型演員。」並透露切入角色的秘訣就是生活小細節，他為新戲《我是自願讓他殺了我》刻意開啟外食計畫、不剪指甲，融入角色背景、邋遢的樣貌，但這樣的計畫讓平時習慣自煮的他直呼「有點痛苦！」受本報之邀，他特別甩開邋遢，穿薛仕凌穿義大利品牌Ferragamo，演繹出風格華貴典雅的紳士風範，秀出戲中無法展現的一面。

薛仕凌身穿Ferragamo 彩色條紋羊毛高領衫4萬7900元、抽繩羊毛長褲 2萬2900元，展現紳士風範。（攝/JOJ PHOTO 妝/Jimy Wu (Backstage)、髮/HAIR STYLIST- Garden (80’s Studio)

薛仕凌去年獲金鐘獎最佳男主角獎、最佳男配角獎，他就像以「地才」方式來接近角色，運用平時大量的生活觀察、角色分析融入劇本，像演《做工的人》裡的阿全，便透過檳榔、觀察路人等;扮演《茶金》裡的范文貴，則讓自己沈浸在客語環境、閱讀、做客語作業等以符合角色性格;拍攝於新劇《我是自願讓他殺了我》，飾演一名警察，由於該角前期熱血、熱情，後期陷入情感、正義掙扎，與過往角色相比陰鬱不少，分析角色後為更貼近角色，他刻意開啟外食計畫、不剪指甲，融入角色背景、邋遢的樣貌，但卻像挑戰自我極限。

原來他平時飲食多以清蒸水煮，薛仕凌說「（對外食）會有不信任感，因為不是經由自己的手，不知道會不會加什麼添加物，真的不太習慣。」另外平時生活注重細節的他，為了貼近劇中角色邋遢的一面，刻意不剪指甲，這讓愛清潔、注重細節的他有點難以忍受，因此殺青第一件事就是急著修指甲，不過也別擔心薛仕凌入戲過深，他說：「每個角色都不一樣，但都不會是我，所以一旦回歸日常，就能夠抽離那個狀態。」

總是不畏懼挑戰的他，工作上他享受嘗試各種風格的服飾，但屬於薛仕凌的穿衣哲學是「合身、經典」，因此他挑選服裝的重點便是剪裁，「我其實也蠻建議大家，買成衣也可以找老師傅微調看看，讓整體造型更符合自己的狀態，穿起來也更舒適。」同時材質也是他十分注重的點，平時也會關注精品服裝的材質，而此次他穿上Ferragamo新裝，品牌風格不論鞋履、絲巾配飾都流露典雅風格，與薛仕凌一樣都十分注重細節設計，設計與實用性並重。

Ferragamo 橘紅色帆布托特包，4萬9500元。（Ferragamo提供）

Ferragamo REV 紅色GANCINI牛皮肩背包，2萬8900元。（Ferragamo提供）

Ferragamo MOCK 黑色牛皮編織皮鞋，6萬7900元。（Ferragamo提供）