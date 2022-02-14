北市男子阿翔（化名）發現妻子外遇，且小王竟然還是自己的好友阿強（化名），妻子認錯寫下悔過書，坦白發生4次關係，阿翔提告求償60萬元。妻子還作證指出阿強命根子勃起時「不是直的」；不過法官審理認為男性生殖器不管是「左宗棠」或「于右任」，都不算少見，無法當成發生性行為的依據，不過仍認定阿強逾越男女交往分際、侵害阿翔配偶權，判他應賠償20萬元，可上訴。

根據判決書，阿翔與妻子結婚7年，2020年察覺妻子行為有異，追問後妻子坦承與阿翔的好友阿強發生外遇，妻子認錯寫下悔過書，自白與阿強在2020年8、9月間，4度在台北、桃園、台中、嘉義的旅館、摩鐵與阿強發生性關係，阿翔氣炸提告求償60萬元。

人妻出庭作證，除了說悔過書內容都是真的，更加碼稱阿強手臂上有日式鬼怪圖樣的刺青，且生殖器勃起時不是直的。

法官函詢4家摩鐵，其中2家留存人妻與吳男投宿紀錄，與人妻悔過書所寫時間、地點吻合；但法官認為，人妻與吳男同處一室不代表必定有性行為，阿強手臂刺青並非隱私部位，只要穿短袖或背心，就會被看見；至於生殖器不直這樣的生理特徵，在生理男性中亦非少見，難作為發生性關係的依據。

不過法官仍認定阿強逾越男女交往分際、侵害阿翔配偶權，審酌雙方經濟狀況、受害加害程度，判阿強應賠償20萬元，可上訴。