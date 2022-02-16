有不少人把伴侶的汽車副駕駛座視為專屬座位，而一名人妻分享，老公的女同事日前坐上老公車的副駕駛座，還錄下老公開車的畫面，上傳至限時動態，讓她覺得心裡不太舒服。文章曝光後，引起網友熱烈討論。

這名人妻在臉書粉專《靠北老公2.0》投稿，貼文內容稱其老公的職業是工人，而日前一名女同事在公司福利社等待老闆，老公則開著車在門外等待，但因為天氣濕冷，女同事便要求坐上老公的車避寒。

人妻表示，但該位女同事一屁股坐上副駕駛座，還錄下她老公開車的畫面，上傳至個人社群的限時動態，而她自認對於這種事情較敏感，因此不太能接受女同事坐上副駕駛座。人妻好奇發問網友「能接受」這種事嗎？

人妻在臉書上吐露煩惱。（翻攝臉書《靠北老公2.0》）

文章曝光在網路上後，不少網友留言分享看法，「副駕駛座好無辜，就是一張椅子而已」、「若坐後座，是把妳先生當司機嗎」；但有網友認為，「副駕…不太好吧。而且福利社是茅草搭建的嗎？冷勒」、「女生心態比較奇怪，拍限時動態有必要嗎」、「為什麼要拍限時動態上去，她心態想表示什麼？！讓妳們吵架嗎？」

也有網友認真表示，以一般社交禮儀來說，若被同事順道接載，通常都會選坐副駕駛座，原因是為了避免讓對方覺得被當司機；倘若原PO很介意他人坐副駕駛座，應該和先生約法三章，因為若先生沒主動要求對方坐後座，那副駕駛被坐是很正常的事。