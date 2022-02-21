1名網友在爆料公社中貼文，說自己老公洗車洗到床上去，偷吃還不擦嘴，留下汽旅發票這一大鐵證，被抓包後還惱羞成怒逃出家門，要求原po道歉才肯回家，這回原po也態度硬起來發文表示「這個婚我離定了，真的是忍無可忍了」，網友們看到後紛紛留言:「加油」、「離婚、結婚都是在通往幸福的路上」、「做錯事還這樣，孩子給他，換你玩」、「感情的事我一律建議分手」。

今(21日)1名網友在爆料公社中貼文說，自己老公洗車洗到床上去，文中提到車子上星期才去大美容，老公昨晚(20日)卻堅持要去手工洗車，本來不想答應但因為老公又說已經車隊的人約好了，無奈之下直好讓他去洗車。未料早上載小孩去幼稚園時，在副駕駛座的縫隙中發現一張汽車旅館的收據，日期剛好與昨天洗車的時間吻合。

原po回家對質時，老公發先自己偷吃被抓包，不但沒有道歉，反而惱羞成怒，爆罵一頓後甩門走人。至今還未回家，甚至還堅持要該網友道歉才願意回家。原po表示他知道老公愛玩，但玩到床上誰能接受?以前仗著孩子不敢跟他離婚，但這次真的忍不了了!

貼文一出吸引不少網友再底下逗趣留言:「感情的事我一律建議分手」、「做錯事還這樣，孩子給他，換你玩」、「等你離婚了要來發一下文我支持你~~」、「真渣，不要他了」、「離婚、結婚都是在通往幸福的路上」、「這時候祈禱那張發票中特獎，也不要分渣男」、「他可以偷吃，你當然也能外食」。