海洋委員會海洋保育署15日公布，去年全年度海廢清除量1萬4477公噸，雖然較前年略低，但其中的海廢回收量創新高，較前年多了70％。海洋保育署副署長宋欣真希望透過宣導教育回收海廢，像是嘉義養殖業的蚵繩與蚵殼可以回收提煉後做成機能衣等產品。

海保署統計臨海19縣市去年第4季海廢清除量含海漂、淨灘、船舶攜回垃圾及岸置垃圾桶逾3510公噸，約略同等上季清除量3752公噸。去年海廢整體清除量較2020年1萬5134公噸略低。

第4季清除海廢成果分析，海漂約占62.58％、淨灘約占17.43％、岸置垃圾桶約占11.5％；清除的海廢中，資源垃圾約占8.29％，非資源垃圾約占91.71％。

對於去年度資源回收總量2009.4公噸，較前年1125.8公噸成長超過70％。海保署說，在向海致敬政策推動試辦海廢回收再利用，去年有9縣市參與試辦回收再利用計畫，其中6縣市包含基隆市、新北市、桃園市、嘉義縣、高雄市、苗栗縣試辦廢漁網回收再利用計132.4公噸，離島3縣市包含澎湖縣、金門縣、連江縣試辦海廢保麗龍再利用計35.7公噸。

宋欣真指出，以嘉義的養蚵業而言，採收之後的蚵繩與蚵殼可以再利用，提煉成機能衣與抑菌的飼料，或可提煉成化妝品，甚至生技公司合作，充滿商機。

海保署也有與漁業署合作，在各漁港設置暫置區，回收漁網，以及4600多艘環保艦隊，呼籲漁民出海捕魚後帶回船上的垃圾，共同減少海廢。