緯創(3231)旗下緯昌2021年營收達12億元，年成長6成，總經理鄭耶光表示，今年目標能推持去年的高成長。緯昌由車載智慧影像分析系統，物流、醫療與零售等委託設計專案，再拓展至警政、保全、建築工程等領域。緯昌非常重視夥伴合作關係，透過合作關係打造產品運用新場域。緯昌也宣布了三個新的合作夥伴，博遠智能科技、拓璞工程數位以及安銳智慧科技公司。

緯昌於2017年由緯創資通與廣積科技合資成立，多年來在物聯網領域深耕成績斐然，緯昌擁有頂尖優越的研發技術及經驗豐富的業務團隊，近年在聯網行動智慧運用的技術整合與研發，更是不遺餘力，並帶來了豐碩成果。今天最新發表的WiZAVIU產品將鎖定高潛力市場區域，如歐美、日本等國，希望藉由市場拓展動能，加速WiBASE在全球的布局。

鄭耶光表示，WiZAVIU產品初期會先以台灣為試點發展重新，再將成功的方案型產品生態圈複製到海外。鄭耶光也分享在開發WiZAVIU產品的心得，他表示，在實際開發時，很多運用場域，是合作夥伴的創想和發現；而緯昌後台也有足夠的擴張能力，讓合作夥伴在前台甌找運用，而後台能進一步研發。例如蓋大樓的巡檢，可透過AI將時間、座標影像存錄，達到自動化且證據不遺失。

緯昌是結合IPC和移動及AI來創造商機，從個案到平台到前台再到後台，將產品製作得更為完整，目前仍以工控產品和B2B為主。若以2個軸線來分，一個是立即產品線，另一項是運用產品線。運用產品線方面的產品線現在更多元化，小到200公克的硬體都可以搭載AI，而在合作夥伴加入後，更強化緯昌運用產品線的能力。

緯昌三個合作夥伴所專擅的領域：博遠智能科技專攻警政，拓璞工程數位以建築巡檢為主，安銳智慧則是保全安防。