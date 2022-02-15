雲林縣政府推廣「慢遊雲林」，配合情人節與元宵節推出《相癒北港．希望嫣然》愛情微電影，敘述住在北港的女主角與外地遊客男主角，因北港燈會譜出1段戀情，除介紹6大燈區外，也介紹在地小吃與歷史文化，相當唯美應景，在網路上引發熱烈討論。

「2022燈會原鄉在北港－相癒北港，希望嫣然」本月12日正式啟燈，展期至3月13日，雲林縣政府文化觀光處為讓更多民眾看見燈會原鄉之美，特別拍攝1部《相癒北港．希望嫣然》愛情微電影，以1段若有似無的愛情故事為主題，帶出北港小鎮的燈會之美與慢遊之旅。

縣文化觀光處處長陳璧君表示，《相癒北港．希望嫣然》劇本由導演與文觀處共同創作，找來2名模特兒擔任男、女主角，她與7名文觀處職員也參與演出，讓大家更有參與感，也可省下不少演員費用，全片只花了1天就拍攝完成，經費不到10萬元。

《相癒北港．希望嫣然》在14日西洋情人節晚間PO到網路，由於劇情唯美且應景，15日在網路上引發熱烈討論，網友表示「情人節看了非常有感」、「結局有點小小的遺憾啊」、「燈會點亮彼此安好的幸福」、「看影片情人節、元宵節1次滿足」。

陳璧君說，由於微電影反應熱烈，文觀處決定舉辦燈會攝影、微電影比賽，民眾可到北港6大燈區取景，拍下自己眼中最美好的情境，再由網路按讚數決定得獎者，詳情將在雲林縣政府網站公告。