國內疫情再度趨緩並看好內需餐飲消費力提升，豆府餐飲集團（2752）持續擴張版圖今年展店目標雙位數，集團旗下「涓豆腐」、「北村豆腐家」、「韓姜熙的小廚房」、「銅盤」、「姜滿堂」、「飛機河粉」、「帕泰家」、「釜山宗家」等八大品牌將於2月17日、18日連續兩天於集團總部舉行大規模徵才，全台共釋出超過100位儲備幹部職缺，加上內場、外場正職人員、計時服務人員等，預計釋出逾350以上職缺，參加徵才者將獲贈八大品牌40道免費料理，總價值超過6600元的集團料理兌換券，讓求職者可一次暢吃八大不同品牌的經典料理，創市場先例。

豆府餐飲集團迄今已培育出數十位年薪破百萬的員工，其中還有幾位身價已達千萬，豆府堅信「員工是最親密的合夥人」，利用共同分享利潤，以提高員工個人收入，另運用員工入股留才，培育出更多優秀人才晉級成為餐飲新貴。

感念同仁於疫情期間的付出，豆府更於今年度1月1日起，正職人員平均調幅8.5％，計時人員調幅11.25％，集團平均調幅9.5％。除了既有月薪外，依公司政策員工分紅以盈餘15％為提撥金額，每季考績出色門市員工，分紅獎金更有機會超越本薪。

豆府集團表示，餐飲業最重要的資產就是人才，故「視夥伴如親」為豆府餐飲集團最重要的企業精神。豆府領先業界成立安家專案福利，不同於一般公司結婚或生育僅提供獎勵紅包，豆府則是直接加薪。育有子女的員工，更提供「就學補助金」專案，從幼稚園階段即可以申請，國小、國中、一路到高中學費，每學期不限名額的補助金，讓員工在職踏實、育兒更安心。

豆府用心培育人才，除提供完整的新人教學、訓練課程外，也開立接班人訓練課程，保障每位全心投入的員工，皆能獲得職涯快速發展的機會，歡迎熱愛美食、有理想、有熱忱的人才，一起加入豆府幸福企業，追求夢想實現。