新北民眾摔車被當酒駕肇事 遭警壓制癲癇發作

47歲蘇姓男子11日下午2時許，騎機車擦撞路旁機車倒地，卻被警方誤認為是酒駕肇事，蘇男不願意受檢與警方爭執，最後被噴辣椒水、壓制在地，導致癲癇發作，蘇男無前科紀錄、酒測值為零，家屬聯繫律師陪同製作筆錄，蘇男最後被依妨害公務罪嫌移送地檢署偵辦。

據悉，中和警分局中原派出所獲報，有民眾疑似飲酒肇事倒地，警員立即派員前往查緝，蘇嫌不願意受檢還徒步奔跑想要離開，遭警方噴辣椒水、強勢壓制在地，過程中蘇嫌不斷掙扎。

蘇嫌壓制過程中癲癇發作，所幸事後並無大礙，蘇嫌酒測值為零，也無任何前科紀錄，警訊後依妨害公務罪嫌移送地檢署偵辦。

警方表示，民眾報案蘇嫌疑似有酒味，警方到場後不願配合，還想往道路方向逃竄，為避免來往人車安全疑慮，才將他壓制控制於路旁，因他推擠警員，依妨害公務罪嫌偵辦。

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