蘇嫌向老父討錢不成，動起歪念頭，持刀行搶２超商。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣35歲蘇姓男子長年無業，日前向父親討錢不成，竟然動起歪念頭，持刀搶2家超商得手1千多元，當蘇嫌行搶第2家店時，與店家老闆兒子扭打，警方獲報趕赴現場，將蘇嫌壓制當場逮捕移送法辦。

啃老族要錢不成持刀搶2超商 警獲報4分鐘趕赴現場壓制逮捕

竹南警察分局19日13時37分許，接獲民眾報案，有人持刀進入竹南鎮仁愛路某商店內搶劫，警方獲報後4分鐘後就趕赴現場，發現蘇姓嫌犯正在跟超商老闆兒子扭打，員警見狀上前壓制並將蘇帶回派出所偵辦。

結果逮獲蘇嫌不到2小時，又有另一民眾報案，稱其所經營的商店，在稍早前的13時30分，突然有一陌生男子持水果刀進入店內，並恐嚇交出錢財，商店老闆為求自保，嚇得不敢動彈，讓嫌犯自行從櫃檯拿走1000元。

警方深入追查，發現該2起案件，都是蘇男同一人所為，蘇當時在第一家超商搶劫後食髓知味，再度持刀到距離400公尺外的另一商店搶劫，沒想到踢到鐵板，被員警壓制逮捕。

警方調查，蘇嫌鎖定的兩家超商，都是傳統雜貨店，平時都是年邁的店主看店，因此蘇嫌認為行搶較易得手，沒想到遇到店主兒子，行搶不久就被逮到。

根據了解，蘇嫌從高中畢業後就都不曾工作，一直待在家啃老，蘇父從公務員退休後，為養家當計程車司機，蘇嫌行搶當天只因跟老父討錢不成，就騎機車拿刀行搶。

警方20日將蘇嫌以強盜等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦，並聲請羈押，檢方向法院聲請羈押獲准。