新北市板橋區一家四口（案19346、案19353、案19354、案19355）確診，其中姐姐（案19355）在台北市信義區的勤業眾信聯合會計師事務所上班，北市衛生局匡列職場接觸者433人居家隔離，並安排同一樓層不同空間的工作人員176人自居家隔離第5天進行PCR採檢，採檢全數陰性，已解除預防性居家隔離，將持續自主健康管理7天，其餘257人尚在隔離中。

另外，高雄個案19730曾到北市有相關足跡，北市衛生局匡列居家隔離計31人，其中6人採檢結果為陰性，25人檢驗中；另擴大採檢27人，待檢驗中。