歐股周二早盤出現彈升。俄羅斯和烏克蘭之間的軍事緊張對峙態勢，促使投資人轉進醫療股和消費用品股等防禦性股票。

周二泛歐Stoxx 600指數晨升5.02點或1.09%，為465.98點。歐股周一收跌在近2周半的低點。

醫療股升1.3%，食品飲料股彈升1.7%，為表現最好的板塊，此兩者也被視為是不確定性增高情形下，表現較穩定的防禦性板塊。

礦商嘉能可(Glencore)出售了對俄羅斯的羅斯石油(Russneft)持股，讓股價上漲3.9%，同時也推進了礦業股表現。

德國總理蕭茲(Scholz)周二將出訪俄羅斯，會見俄羅斯總統普丁(Putin)，希望能在俄羅斯10萬名大軍壓境烏克蘭邊界之下，能避開雙方潛在的衝突。

Randstad大漲3.6%。該人力招募公司在一些大型跨國企業的招聘熱潮下，公布上季獲利超過預期。

歐元區GDP資料以及德國二月商業信心數據，預計在周二稍晚公布。