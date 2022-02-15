學童元宵節提燈籠赴警局送卡片、平安米。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

觀音根滿慈善基金會為弱勢學童所成立的「海星教室」，為感謝警方平時對社會治安及交通的辛勤付出，特別在元宵節這天，至平鎮分局致贈平安米及親手所寫的感謝小卡，感謝在第一線服勤的員警，讓每位收到禮物的員警直呼感動。

平鎮警分局分局長吳明彥表示，為關懷社會弱勢家庭，提供學童健康、安全的成長活動環境，觀音根滿慈善基金會特別針對轄內弱勢家庭的學童，讓他們能在課餘時間至「海星教室」上課，並透過各式各樣的課程內容及各類豐富的活動，帶給學童一個開心、快樂的成長過程。

針對學童品性教育方面，平鎮分局也特別指派偵查隊及交通組同仁擔任教官，規劃一系列預防犯罪宣導及交通安全課程，以防範新興毒品流入校園及教導小朋友用路安全，共同為學童營造健康安全、友善舒適的成長環境。

今日是一年一度的元宵節，學童們為感謝平鎮警方對平鎮地區治安及交通的努力，特別在輔導課後提著小燈籠，步行至平鎮分局致贈平安米，希望每位警察同仁都能平安健康，持續守護每位市民的安全。警方也特別回贈小禮物，希望每位學童長大後都能惜福感恩，他日有能力也要記得回報社會，造福社會。