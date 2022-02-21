立法院去(2021)年底修正《國民體育法》，讓拿下東京奧運羽球男雙金牌的「麟洋配」－李洋、王齊麟的商業活動與代言問題得以解套。「麟洋配」奪金爆紅後商業代言不斷，但今(21)日他們扮成了「波麗士大人」，一身帥氣警裝拍攝犯罪防治宣傳短片，李洋分享照片不忘搞笑說：「為何我的獨照都有你的出現？」，只見好搭檔王齊麟站在他身後，也發照反虧李洋：「站住！別跑！」，令網友們爆笑回應直呼帥氣。

李洋今(21)日在臉書分享一張照片，只見他與王齊麟都穿上「波麗士大人」警察裝扮，李洋右手插腰帶挺立在正中「C位」，他身後三步遠處則是好搭檔王齊麟，側身臉轉向右看著鏡頭，兩人一身素淨警裝在羽球場上，與平日打球的運動裝形成反差萌，扮演一日「治安代言人」。

李洋寫道：「在羽球場上穿警察服，很特別的體驗。警察，是令人尊敬的職業，而且個人認為...我還蠻適合穿警察服的，以後不打球可以考慮我的事業第二春(笑)。上個週末超級忙碌，除了三場公益教學外，也協助台北市警察局拍攝犯罪防治宣傳照，還蠻期待宣傳文宣會長什麼樣子。新的一週，回到球場上繼續努力，天氣很冷，大家記得保暖要做足喔！」並標記王齊麟搞笑說：「為何我的獨照都有你的出現？」王齊麟則回：「因為我們是partner啊！」

王齊麟也隨後在他的臉書分享帥照，畫面中他左手大拇指插口袋，右手指向鏡頭說：「李洋/Lee Yang 站住！別跑！(笑)平時最怕遇到警察叫我駕照拿出來，這下終於輪到我當警察了！換上這身警察服，真的感覺有模有樣。感謝辛苦的警察大人們，維護社會治安，保護民眾安全。期待麟洋的警察變身宣導上架，讓我們一起為社會和諧盡一份力量。」李洋也搞笑回覆：「可以原諒我一次嗎？」兩人的回覆都被網友爆笑點讚。

網友被「警裝麟洋配」電暈一波回覆：「齊麟無所不在」、「帥氣」、「就是很帥！」、「帥喔！是霹靂小組啊」、「完全無違和感」、「你們是一體的，合作無間才能破案」、「哪裡有這麼帥的警察」、「警界很多羽球高手」、「因為是羽球twins」、「後面那位很搶鏡」、「好帥的警察小哥！」、「可以考慮轉行當演員」、「報警（抱緊）處理」、「這是在拍偶像劇吧？」、「這位警察先生已經犯法了，罪名：太帥」。