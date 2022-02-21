尹彥凱新歌〈謝謝我 謝謝你〉MV邀來《女力》演員助陣。（星光娛樂提供）

尹彥凱從《女力報到》演而優則歌，日前推出新單曲〈謝謝我 謝謝你〉，除了在KKBOX高居國語新歌日榜第5名，同時順利打進Spotify NMF新歌速遞，成績不俗！該曲MV邀來梁瀚名、游小白、梁舒涵、鯰魚哥（林建予）等《女力》演員跨刀，甚至在劇中的「亡妻」方語昕也「復活」現身。

尹彥凱表示當時在群組發出MV邀約時，每個人都是第一時間就回覆「我願意」，讓他感動到熱淚盈眶，回想拍攝《女兵》系列3、4年，尹彥凱說：「大家幾乎天天見面，可能比跟家人見面次數還多，真的是如家人一般的存在、陪伴。」

尹彥凱發歌一呼百應，《女力》好夥伴自動報到，無酬站台演出音樂錄影帶，尹彥凱開心好像又回到劇組，且大家默契超佳，拍攝過程完全沒有NG，「一早的通告，拍到天黑就整個收工」，超快速的拍攝讓他好開心，「第一次拍MV就上手，很感謝小夥伴們的力挺」。特別值得一提的是，MV最後居然出現「靈魂」人物，是尹彥凱在戲裡的癌逝妻方語昕，不僅演員們感覺「圓滿」，更讓粉絲驚喜直呼感動。