近期通訊軟體瘋傳一組不雅照片，女主角被影射是民進黨立委高嘉瑜，高嘉瑜昨下午赴警局提告。（高嘉瑜辦公室提供）

近日不少LINE群組瘋傳4張不雅照，轉傳網友留言：「猜猜這是誰，110年社會新聞的頭版」，影射照片主角就是民進黨立委高嘉瑜。對此，高嘉瑜辦公室今日表示，照片不是委員本人，昨天下午已經前往警局報案，提出妨害名譽、妨害風化等告訴。

高嘉瑜去年遭前男友林秉樞施暴毆打，撿撿在林的手機查獲高嘉瑜的9張私密照片。近期不少LINE群組瘋傳一組4張的不雅照，轉傳網友還聲稱：「猜猜這是誰，110年社會新聞的頭版」，影射照片主角就是高嘉瑜，甚至有網友認為不雅照女主角臉型、瀏海都跟高神似。

對此，高嘉瑜今天透過媒體群組公布昨天下午前往刑事警察局偵查第四大隊報案受理證名單，報案內容指出，社群軟體匿名未知人等，在各群組間PO數張不雅照片，指稱是高嘉瑜所流出，高嘉瑜得知此事經比對照片，發現不雅照片主角並非是她，因此向警方提出妨害風化、妨害名譽告訴。