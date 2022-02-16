親上火線駁LINE群組不雅照 高嘉瑜拍影片澄清「這些地方」不一樣

近日不少LINE群組瘋傳4張不雅照，轉傳網友留言：「猜猜這是誰，110年社會新聞的頭版」，影射照片主角就是民進黨立委高嘉瑜。對此，高嘉瑜今日透過影片澄清，照片中女主角乍看跟她有點神似，但仔細看就會發現不是本人，昨天下午她已向刑事局提告，提醒民眾不要轉傳不雅照片，避免有觸法之嫌。

高嘉瑜指出，最近有民眾投訴，某些群組散布不雅照片，並影射女主角就是高嘉瑜，這些照片乍看之下神韻跟髮型確實有些相似，導致讓人信以為真，實際上係看照片就可以看出多處與她不相符之處。

高嘉瑜說，照片中女生有染頭髮，但她本人已經十多年沒染頭髮，兩人雖然都有戴手鍊，但照片中女生是戴左手，她則是戴右手，而且款式也不一樣，甚至照片中有戴假睫毛，她沒有，仔細看就會發現不是本人。

高嘉瑜說，這樣轉傳不雅照片，對他本人及照片中女生造成二度傷害，因此昨天下午已經前往刑事局提告，提醒大家不要轉傳照片，不僅有觸法之嫌，也對被害人造成二度傷害。