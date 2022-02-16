高雄市大寮區一間娃娃機店內兌幣機，竟遭竊嫌整台搬走！狡猾的竊嫌不僅戴頭套穿雨衣變裝，還駕駛贓車又使用其他失竊車牌，增加警方偵辦難度，不過法網恢恢，最終2名竊賊仍是被查獲到案，依竊盜罪移送偵辦，且據查其中一名沈姓嫌犯不只偷兌幣機，日前才因為用鐵撬想偷娃娃機內的硬幣當場被逮。

監視器拍下，高雄大寮區九和路上的一家娃娃機店內，2名男子於1月23日深夜許闖進，一人戴頭套，另一人身穿雨衣，趁深夜無人注意時，用力拉扯兌幣機，接著一人拖著一台，再用小貨車把兩台兌幣機搬走。

店家發現2台兌幣機竟被偷，機內有現金新台幣7萬5千元，含機台共計約11萬4600元，損失可說是十分慘重，立刻報警，林園分局中庄所獲報立即成立專案小組，經調閱監視器發現2名男子駕駛貨車前往犯案，將兌幣機搬上車後隨即開車逃逸，而歹徒所使用貨車車斗的車號是失竊車輛，就連懸掛的車牌也是另一台失竊車輛，大大增加員警追查難度。

經比對竊嫌身形、特徵及行經軌跡，鎖定29歲的沈姓竊嫌及43歲的徐姓竊嫌，並於1月26日循線查獲到案，經了解兩人為朋友關係，都有竊盜和毒品前科，因缺錢花用而下手行竊。且據查，其中一名沈姓嫌犯這個月12日也因為闖入建國二路上一間娃娃機店，他用鐵撬破壞機台想偷硬幣，被依現行犯逮捕，一偷再偷可說是死性不改。