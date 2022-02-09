甜蜜蜜的2月14日西洋情人節即將來到，你在煩惱送什麼禮物？台中市工商發展投資策進會推薦民眾上「台中禮賀」導購平台挑選情人節禮品；只要加入「台中禮賀」會員，即可獲得抽獎資格，有機會抽中價值數千元的溫泉會館雙人湯屋券、五星級飯店Buffet餐券等大獎，希望有情人在後疫情時代，仍可享有過節的儀式感。

台中市工策會總幹事黃于珊指出，情人節送禮有撇步，有伴侶者選對禮品傳遞真心誠意，單身者也期盼藉一份完美的禮物成功脫單，「台中禮賀」精選在地最優質商品，美食美酒最適合吃貨情人，文創商品是個性情人的首選，若有愛美的另一半，則可考慮選擇美妝品。

工策會行銷吸睛又吸金，黃于珊表示，「台中禮賀」透過平台導流至商家網站，不僅帶來商機與流量，消費者也不必為了選購禮品到百貨商場人擠人、增加接觸染疫風險，經濟、防疫與便民一舉三得。

為促進消費動力，工策會自跨年起「台中禮賀」平台已辦理兩波抽獎活動，帶來不少流量；情人節檔期趁勝追擊，抽出市值2500元的「日光溫泉會館平日湯屋券＋自助式午餐2人份」2名、市值1000元的「台中林酒店LV森林百匯平日午／晚餐券」10名等，讓有情人可以攜手度假、品嘗美食。

工策會表示，獎項還囊括市值2000元的「美塑彩妍薰衣草精油10ml＋時尚美型蒸臉機」2名、市值千元以上的「木匠兄妹解憂擴音手機座」、「樂樂木烏魚子杉木食盒」各2名、「方木栗子開瓶器」1名等。