泰豐（2102）今（16）日公告法人董事改派代表人，原本由南港輪胎指派的兩席董事陳恒寬、呂恒志被換下，改由律師黃泰豐與世禾科技董事長陳學聖接替擔任。外界解讀隨著南港榮譽董事長林學圃辭世後，董娘賴秋貴與國揚侯西峰共同組成的決策中心開始接管南港營運，並且派遣新人馬進駐泰豐。

泰豐今天公告董事異動，黃泰豐與陳學聖，分別取代陳恒寬與呂恒志，成為泰豐的新董事。泰豐前兩年爆發經營權之爭，去年10月舉行股東臨時會進行董事改選，陳恒寬就是南港指派的法人代表之一；至於呂恒志則是在去年10月底，接替南港副董事長趙國帥，擔任泰豐董事，兩人皆代表南港輪胎出任。

而此次新換上的陳學聖現職為世禾科技董事長，並非大家熟悉的前立委；而黃泰豐則是律師，目前為黃泰鋒律師事務所的主持律師。兩人背景並不明顯，外界推測很可能是董娘人馬。

南港輪胎去年10月成功拿下泰豐後，南港榮譽董事長林學圃卻於去年底驚傳辭世，之後遺孀賴秋貴，連同國揚集團總裁侯西峰等林學圃身前友人，共同組成決策小組，接管南港營運。由於南港目前持股泰豐超過三成，為最大股東，董娘勢力可能跟著順勢延伸進入泰豐。

泰豐目前最受矚目，在於兩塊價值百億元的中壢舊廠土地處分案進度。泰豐過年前已經和戴德梁行完成簽約，預計農曆年後啟動標售。對此，泰豐發言人呂新義今天表示，一切按照公告步驟進行中，由於包括鑑價等許多程序相當繁瑣，先前過年那麼多天，接下來又有228連假，實際的標售時間，暫時還沒有時間表。